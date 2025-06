Israele Iran Trump | l' Occidente si gioca tutto | GUARDA

Nel panorama geopolitico attuale, Israele e Iran si contendono l’attenzione globale, mentre gli Stati Uniti e l’Europa giocano una partita cruciale sulle strategie di difesa e diplomazia. Nella nuova puntata di Go Red or Go Blue, Eleonora Tomassi analizza con l’on. Galeazzo Bignami gli eventi più caldi, svelando le ragioni nascoste e i rischi di un conflitto che può cambiare le sorti del mondo. Non perdere questo approfondimento essenziale per capire cosa è in gioco.

Nella nuova puntata di Go Red or Go Blue, la rubrica americana de Il Tempo, Eleonora Tomassi fa il punto con l'on. Galeazzo Bignami sui temi più caldi dello scenario internazionale: dall'attacco israeliano all'Iran al ruolo (ufficiale e non) degli Stati Uniti, fino alla partita europea sui dazi. Focus sull'azione di Israele, sulle ragioni strategiche dietro l'attacco e sul rischio nucleare. Bignami fa chiarezza sull'intervento e la minaccia diventata esistenziale. Ma quale ruolo hanno avuto davvero gli USA? E Trump sapeva? Si parla anche dell'Europa che inciampa, dei record di rimpatri sotto Donald Trump e delle contraddizioni italiane: come può un Pride che inneggia ad Hamas parlare di inclusione, mentre ribalta la foto della premier Giorgia Meloni a testa in giù? Una puntata che mette a fuoco le debolezze dell'Occidente, i suoi nemici e le verità scomode che in molti fanno finta di non vedere. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Israele, Iran, Trump: l'Occidente si gioca tutto | GUARDA

