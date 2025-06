Israele-Iran Trump lascia improvvisamente il G7 | Devo tornare a Washington

L'inasprirsi delle tensioni tra Israele e Iran ha portato Donald Trump a lasciare inaspettatamente il vertice del G7, anticipando il suo rientro a Washington. Mentre i leader mondiali si impegnavano a trovare soluzioni per le sfide globali, il rischio che il conflitto nucleare si trasformi in una crisi senza precedenti si fa sempre più concreto. La diplomazia internazionale si trova ora a un bivio cruciale, con la speranza di evitare un'escalation disastrosa.

Il presidente Donald Trump ha lasciato improvvisamente il vertice del G7, partendo con un giorno di anticipo a causa dell’intensificarsi del conflitto Israele-Iran. I leader mondiali si erano riuniti in Canada con l’obiettivo specifico di contribuire a disinnescare una serie di punti critici a livello globale, ma sono stati interrotti da una resa dei conti sul programma nucleare iraniano che potrebbe degenerare in modo pericoloso e incontrollabile. Durante il vertice, Trump ha avvertito che Teheran deve frenare il suo programma nucleare prima che sia “troppo tardi”. Ha affermato che i leader iraniani “vorrebbero parlare”, ma hanno già avuto 60 giorni per raggiungere un accordo sulle loro ambizioni nucleari e non ci sono riusciti prima dell’inizio dell’attacco aereo israeliano. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Israele-Iran, Trump lascia improvvisamente il G7: “Devo tornare a Washington”

