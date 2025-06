Israele-Iran Trump | Cessate il fuoco non mi basta – Video

In un contesto di tensioni crescenti tra Israele e Iran, le parole di Donald Trump risuonano chiare: non basta un semplice cessate il fuoco. Il presidente statunitense, lasciando il G7 in anticipo, si concentra su un obiettivo più ambizioso, sottolineando che la fine della guerra è l’unica soluzione concreta. In un momento cruciale, le sue dichiarazioni accendono il dibattito globale sulla strada da seguire per stabilizzare una regione sempre più instabile.

(Adnkronos) – "Non voglio un cessate il fuoco, voglio la fine della guerra. Il cessate il fuoco? Lo ha detto Emmanuel.". Donald Trump fissa l'obiettivo nella guerra tra Israele e Iran. Il presidente degli Stati Uniti, a bordo dell'Air Force One dopo aver lasciato in anticipo il G7, risponde alle domande dei giornalisti. Il cessate . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: cessate - fuoco - israele - iran

Ucraina, Meloni rilancia sostegno a Kiev: “Attendiamo da Russia risposta su cessate il fuoco” - Giorgia Meloni ribadisce il sostegno dell'Italia all'Ucraina, sollecitando una pace "giusta e duratura" e attendendo una risposta dalla Russia sul cessate il fuoco.

Nella notte italiana #Trump ha lasciato in anticipo il G7 per tornare a Washington, affermando poi che ciò "non ha nulla a che fare con un cessate il fuoco" tra Israele e Iran. (Ansa) @ultimora_pol Vai su X

Francesca Luci, Da Israele fuoco e minacce. Teheran sospende il dialogo, Il Manifesto, 15 giugno 2025 A TUTTO SPIANO Raid senza sosta, massacro in una palazzina della capitale. L’Iran risponde con i missili e cancella il tavolo nucleare in Oman In una tel Vai su Facebook

Israele-Iran, Trump contro Macron: Sbaglia, non torno a Washington per cessate il fuoco; Israele-Iran, esplosioni a Tel Aviv e Gerusalemme. Cina: «Trump getta benzina sul conflitto»; Guerra Israele-Iran, quinto giorno | aggiornamento editoriale.

Trump: "Tra Israele e Iran vogliamo più di un cessate il fuoco". E scherza su Macron - Il vertice dei ministri degli Esteri lancia un segnale a Tel Aviv. Come scrive lastampa.it

Israele-Iran, Trump: "Cessate il fuoco non mi basta" - Video - "Non voglio un cessate il fuoco, voglio la fine della guerra. Riporta msn.com