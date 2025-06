Israele-Iran Tel Aviv svegliata all' alba dal suono delle sirene

Alle prime luci dell’alba, Tel Aviv si è svegliata al suono delle sirene, segnando il ripetersi di un ciclo di tensioni tra Israele e Iran. I raid reciproci e le risposte internazionali alimentano un clima di incertezza che coinvolge anche gli Stati Uniti, con Trump che abbandona anticipatamente il vertice del G7. Una regione in costante fermento, il futuro appare sempre più incerto.

Alle prime ore dell'alba, sirene antiaeree hanno risuonato in tutta la città di Tel Aviv, a causa dei nuovi raid iraniani su Israele, in risposta a quelli arrivati dallo Stato ebraico. Nel frattempo gli Stati Uniti hanno annunciato che il presidente Donald Trump avrebbe lasciato in anticipo il vertice del G7 in Canada, dopo aver ribadito che Teheran deve frenare il suo programma nucleare prima che sia "troppo tardi". Le forze di difesa aerea iraniane sono state attivate sopra la capitale, dopo che alcune esplosioni sono state udite nella parte orientale della città.

Gaza, primo squillo dell'Ue contro Israele: 17 Paesi favorevoli a rivedere l'accordo di associazione con Tel Aviv - L'Unione Europea ha espresso forte preoccupazione per la crisi a Gaza, con 17 paesi favorevoli a rivedere l'accordo di associazione con Israele.

L'esercito israeliano afferma di aver rilevato una raffica di missili balistici lanciati dall'Iran verso Israele. L'Idf prevede che le sirene suoneranno nei prossimi minuti, mentre le difese aeree lavorano per abbattere le minacce e ai civili è stato ordinato di entrare

