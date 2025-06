Israele-Iran Tel Aviv svegliata all’alba dal suono delle sirene | le immagini

All’alba a Tel Aviv, le sirene antiaeree hanno spezzato il silenzio, segnando l’inizio di una nuova escalation tra Israele e Iran. I raid iraniani minacciano la fragile pace della regione, mentre gli Stati Uniti intensificano la pressione su Teheran, con Donald Trump che lascia in anticipo il vertice del G7 in Canada, ribadendo l’urgenza di fermare il programma nucleare iraniano prima che sia troppo tardi. La tensione è alle stelle, e il mondo osserva con apprensione cosa accadrà adesso.

Guerra Israele-Iran, alle prime ore dell’alba, sirene antiaeree hanno risuonato in tutta la città di Tel Aviv, a causa dei nuovi raid iraniani su. Nel frattempo gli Stati Uniti hanno annunciato che il presidente Donald Trump avrebbe lasciato in anticipo il vertice del G7 in Canada, dopo aver ribadito che Teheran deve frenare il suo programma nucleare prima che sia “troppo tardi”. Il presidente statunitense ha anche pubblicato sui social un messaggio piuttosto chiaro: “Tutti dovrebbero evacuare immediatamente Teheran!”. Le forze di difesa aerea iraniane sono state attivate sopra la capitale, dopo che alcune esplosioni sono state udite nella parte orientale della città. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Israele-Iran, Tel Aviv svegliata all’alba dal suono delle sirene: le immagini

In questa notizia si parla di: israele - iran - aviv - alba

Trump pronto a «tradire» Netanyahu su Gaza e Iran? La grande paura di Israele sul viaggio del leader Usa - Donald Trump sembra pronto a rivedere le sue alleanze in Medio Oriente, suscitando preoccupazioni in Israele riguardo a un possibile "tradimento" di Netanyahu su questioni cruciali come Gaza e Iran.

L’Iran ha lanciato un’ondata di attacchi aerei, inclusi alcuni che hanno colpito Tel Aviv prima dell’alba, dopo che Israele, venerdì 13 giugno, ha preso di mira gli impianti nucleari iraniani, le fabbriche di missili balistici e alcuni comandanti militari, dando inizio a Vai su Facebook

Dall'Iran nuova ondata di missili verso Tel Aviv e Haifa. Teheran: Avanti fino all'alba; Israele-Iran, Tel Aviv svegliata all'alba dal suono delle sirene: le immagini; Guerra Iran-Israele, giorno 4: Pioggia di missili su Israele che continua a martellare Teheran. Trump non esclude il coinvolgimento Usa nella guerra.

Israele-Iran, Tel Aviv svegliata all'alba dal suono delle sirene: le immagini - (LaPresse) Alle prime ore dell'alba, sirene antiaeree hanno risuonato in tutta la città di Tel Aviv, a causa dei nuovi raid iraniani su ... Riporta stream24.ilsole24ore.com

Guerra Israele-Iran, Tel Aviv ordina a 300mila persone di evacuare Teheran. Trump convoca riunione: «Avviare dialogo con Iran» - Si scatenano gli acquisti a Piazza Affari, che sovraperforma rispetto alla buona giornata delle borse europee. Come scrive informazione.it