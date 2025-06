Israele-Iran Tajani | L’Europa sia più forte per mobilitarsi con i Paesi arabi moderati che vogliono la pace

Di fronte alle tensioni crescenti tra Israele e Iran, l'Europa ha il dovere di rafforzare la sua posizione, coinvolgendo i paesi arabi moderati desiderosi di pace. Antonio Tajani avverte che, sebbene non si annunci uno scontro mondiale imminente, il rischio di un'escalation regionale rimane alto. Per questo, l'Europa deve agire prontamente, unendo le forze per favorire una soluzione diplomatica e prevenire un conflitto devastante.

Sul conflitto tra Israele e Iran la preoccupazione è alta. “Certo non siamo alla vigilia di uno scontro mondiale generalizzato, ma il rischio che la guerra si allarghi ad altre aree, ad altri Paesi del Medio Oriente non si può escludere”. Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani in un’intervista rilasciata al Corriere della sera, sottolineando che per raggiungere la cessazione delle ostilitĂ , «noi europei dobbiamo mobilitarci immediatamente, chiedendo il sostegno degli Stati arabi moderati della regione, che hanno interesse come noi alla pace per ragioni evidenti». Poi ha aggiunto: “I contatti che sto avendo servono a comprendere quali sono le posizioni dei nostri alleati, dei Paesi della regione. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Israele-Iran, Tajani: “L’Europa sia piĂą forte per mobilitarsi con i Paesi arabi moderati che vogliono la pace”

