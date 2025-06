Israele-Iran rischio escalation In mezzo alle bombe e alla propaganda muoiono le persone e la verità

In un contesto di tensioni crescenti tra Israele e Iran, la posta in gioco va oltre i confini geografici: tra bombe e propaganda, si consumano vite umane e si combatte una battaglia invisibile di narrazioni opposte. La verità si perde tra le colonne di notizie contraddittorie, alimentando un ciclo di escalation che potrebbe avere conseguenze drammatiche per l'intera regione. È fondamentale distinguere tra fatti e retorica: la pace dipende dalla chiarezza e dalla consapevolezza.

Trump pronto a «tradire» Netanyahu su Gaza e Iran? La grande paura di Israele sul viaggio del leader Usa - Donald Trump sembra pronto a rivedere le sue alleanze in Medio Oriente, suscitando preoccupazioni in Israele riguardo a un possibile "tradimento" di Netanyahu su questioni cruciali come Gaza e Iran.

Il conflitto Iran-Israele in escalation aumenta il rischio di ritracciamento del mercato azionario USA... https://invst.ly/1b0qu3 Vai su X

Medio Oriente in fiamme, si apre un nuovo e pericoloso capitolo nella crisi internazionale tra Israele e Iran. Il rischio di escalation globale aumenta, mentre l’Onu convoca il Consiglio di Sicurezza Vai su Facebook

Suonano le sirene in Israele. In arrivo droni e missili dall'Iran - L'Iran fa partire i missili, suonano le sirene a Tel Aviv e in altre aree del Paese; Israelw-Iran, rischio escalation. In mezzo alle bombe e...; L’attacco di Israele all’Iran apre un nuovo pericoloso capitolo.

Starmer: la de-escalation tra Israele e Iran il "fulcro" del G7 - Il Primo Ministro britannico Keir Starmer afferma che i leader del G7 condividono la preoccupazione per il rischio di un'escalation tra Israele e Iran. Secondo libero.it

Escalation Israele-Iran, S&P: aumentano rischi per governi regionali e banche - Gli sviluppi nel conflitto tra Israele e Iran potrebbero aumentare la pressione sulla qualità del credito degli enti sovrani e delle banche regionali. Segnala finanza.repubblica.it