Israele-Iran raffiche incrociate di missili | forti boati su Tel Aviv e Gerusalemme

Il quinto giorno di tensione tra Israele e Iran si accende con raffiche incrociate di missili e boati assordanti su Tel Aviv e Gerusalemme. Le sirene antiaeree risuonano, simbolo di un conflitto che si intensifica, minacciando la stabilità della regione. La situazione resta critica, mentre il mondo osserva in apprensione gli sviluppi di questa escalation militare senza precedenti. La domanda ora è: quanto potrà ancora durare questa spirale di violenza?

(Adnkronos) ‚Äď Quinto giorno di conflitto tra Israele e Iran, con raffiche incrociate di missili da entrambi i paesi. Forti boati si sono uditi oggi, 17 giugno 2025, su Tel Aviv e Gerusalemme. Le esplosioni si sono verificate dopo che le sirene antiaeree hanno iniziato a suonare in diverse parti di Israele e l'esercito ha . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: israele - iran - raffiche - incrociate

Trump pronto a ¬ętradire¬Ľ Netanyahu su Gaza e Iran? La grande paura di Israele sul viaggio del leader Usa - Donald Trump sembra pronto a rivedere le sue alleanze in Medio Oriente, suscitando preoccupazioni in Israele riguardo a un possibile "tradimento" di Netanyahu su questioni cruciali come Gaza e Iran.

Guerra Israele Iran, nuova notte con raffiche incrociate di missili. LIVE; Israele-Iran, diretta quinto giorno di guerra: news e aggiornamenti; Israele-Iran, Tajani: La situazione dei cittadini italiani è abbastanza complicata.

Israele-Iran, raffiche incrociate di missili: forti boati su Tel Aviv e Gerusalemme - L'esercito ha affermato in una nota che l'aeronautica militare stava ... Come scrive msn.com

Guerra Israele Iran, nuova notte con raffiche incrociate di missili. LIVE - L'esercito israeliano afferma di aver rilevato una raffica di missili balistici lanciati dall'Iran verso Israele. Da tg24.sky.it