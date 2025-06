Israele-Iran quale spazio per la mediazione italiana? Scrive l’amb Castellaneta

In un contesto di crescente tensione tra Israele e Iran, si apre uno spazio cruciale per la mediazione italiana, chiamata a svolgere un ruolo di equilibrio e dialogo. Mentre le operazioni militari si intensificano, la nostra nazione può mettere in campo la propria credibilità per favorire una de-escalation e promuovere soluzioni diplomatiche durature. In questo quadro, dunque, l’Italia ha l’opportunità di diventare un ponte strategico per la pace e la stabilità nella regione.

Mentre si intensificano in queste ore gli attacchi aerei e missilistici, è ormai evidente che non si è trattato da parte del governo israeliano solo di una mossa preventiva volta ad eliminare il programma nucleare di Teheran. È in realtà una vera e propria azione di guerra, preparata nei minimi dettagli da mesi, volta a scalzare il regime degli ayatollah in quanto minaccia esistenziale per la sopravvivenza di Tel Aviv. In questo quadro, dunque, la questione nucleare è solo una parte del problema, anche perché la fabbricazione dell’arma atomica da parte dell’Iran avrebbe bisogno di qualche tempo per divenire operativa dopo il termine del processo necessario di arricchimento dell’uranio. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Israele-Iran, quale spazio per la mediazione italiana? Scrive l’amb. Castellaneta

