Israele-Iran | perché Trump vuole Putin mediatore? La diretta con Peter Gomez e Gianni Rosini

In un contesto di tensioni crescenti tra Israele e Iran, l'attenzione si concentra sulla figura di Putin come possibile mediatore. Per capire i motivi dietro questa scelta strategica e le implicazioni geopolitiche, non perdete la diretta di oggi alle 16 con Peter Gomez e Gianni Rosini, che ci guideranno attraverso analisi e approfondimenti esclusivi. Restate sintonizzati, perché il futuro del Medio Oriente potrebbe cambiare radicalmente.

Israele-Iran: perchĂ© Trump vuole Putin mediatore? Alle 16 si rinnova l’appuntamento con la diretta di Peter Gomez, oggi con Gianni Rosini L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Israele-Iran: perchĂ© Trump vuole Putin mediatore? La diretta con Peter Gomez e Gianni Rosini

In questa notizia si parla di: israele - iran - trump - vuole

Trump pronto a «tradire» Netanyahu su Gaza e Iran? La grande paura di Israele sul viaggio del leader Usa - Donald Trump sembra pronto a rivedere le sue alleanze in Medio Oriente, suscitando preoccupazioni in Israele riguardo a un possibile "tradimento" di Netanyahu su questioni cruciali come Gaza e Iran.

L'intervista a Ori Goldberg, analista israeliano dei rapporti tra Israele e Iran ed ex ricercatore della Lauder School of Government di Herzliya: "Non penso che Netanyahu riuscirĂ a trascinare Trump nel conflitto. Trump non vuole questa guerra, lo costringerĂ a f Vai su Facebook

Israele-Iran, Trump scommette su accordo: "Teheran firmerĂ " Vai su X

Israele - Iran, le news. Katz: “Khamenei potrebbe fare la fine di Saddam Hussein”; Iran: “Colpita la sede del Mossad”. Trump: “Teheran non potrà mai avere la bomba atomica” - Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz: “Khamenei potrebbe fare la fine di Saddam Hussein”; Israele-Iran, esplosioni a Tel Aviv e Gerusalemme. Cina: «Trump getta benzina sul conflitto».

Israele, esplosioni a Tel Aviv. Trump: l’Iran vuole trattare. L’incontro del presidente Usa con Meloni - E chiede di far ripartire i colloqui sul nucleare L'articolo Israele, esplosioni a Tel Aviv. Scrive msn.com

ISRAELE-IRAN/ “Khamenei può rinunciare all’atomica solo se le garanzie di sicurezza gliele dà la Russia” - Per risolvere le crisi, anche quella ucraina, ci vuole un’altra Yalta, che coinvolga la Cina ... Segnala ilsussidiario.net