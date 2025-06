Israele-Iran missile su Gerusalemme | Iron Dome lo intercetta

Un nuovo scenario di tensione tra Israele e Iran si è consumato questa mattina, con il lancio di missili e droni da parte di Teheran. Gerusalemme, Tel Aviv e altre zone hanno subito l’assalto, ma il sistema di difesa Iron Dome si è dimostrato efficace intercettando i razzi e neutralizzando i droni. In questo contesto di crescente escalation, il rischio di un conflitto più ampio si fa sempre più concreto, lasciando il mondo in sospeso.

L’ Iran ha lanciato un nuovo attacco mercoledì mattina su Israele. Missili hanno sorvolato anche Gerusalemme dove sono stati intercettati dal sistema di difesa Iron Dome, con forti esplosioni sentite nella capitale. I raid hanno preso di mira anche Tel Aviv e la parte centrale dello Stato ebraico, dove si sono registrati impatti. Teheran ha lanciato anche una trentina di droni su Israele, che sono stati neutralizzati. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Israele-Iran, missile su Gerusalemme: Iron Dome lo intercetta

Trump pronto a «tradire» Netanyahu su Gaza e Iran? La grande paura di Israele sul viaggio del leader Usa - Donald Trump sembra pronto a rivedere le sue alleanze in Medio Oriente, suscitando preoccupazioni in Israele riguardo a un possibile "tradimento" di Netanyahu su questioni cruciali come Gaza e Iran.

