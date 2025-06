Israele-Iran Merz | La Germania valuta la partecipazione alla campagna israeliana

La Germania si trova di fronte a una delicata decisione sulla partecipazione alla campagna militare di Israele contro l’Iran, mentre Friedrich Merz valuta attentamente questa possibilità. Con un’attenzione crescente sulla scena internazionale, la scelta della Germania potrebbe influenzare gli equilibri di potere e la stabilità globale. La situazione resta avvolta da incertezze, ma una cosa è certa: il mondo osserva con grande attenzione cosa succederà nei prossimi giorni.

La Germania sta valutando la partecipazione alla campagna militare di Israele contro l’Iran. Ad affermarlo è stato Friedrich Merz, durante un’intervista a Politico. Nella stessa intervista ha anche affermato che la decisione degli Stati Uniti sul possibile ingresso in guerra sarà «presa probabilmente nel prossimo futuro». Il cancelliere tedesco già nel pomeriggio, al G7 in Canada, aveva parlato del conflitto e dichiarato che l’esercito di Netanyahu «sta facendo il lavoro sporco per tutti noi». Articolo completo: dal blog Lettera43. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Israele-Iran, Merz: «La Germania valuta la partecipazione alla campagna israeliana»

