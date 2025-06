Israele-Iran Macron risponde a Trump | Ha cambiato idea su tregua

Il confronto tra grandi leader mondiali si fa sempre più acceso nel contesto della complessa crisi tra Israele e Iran. Donald Trump e Emmanuel Macron, protagonisti di un vivace scambio di opinioni, riflettono le diverse strategie e visioni sulla possibilità di una tregua. Mentre Trump indica di non cercare il cessate il fuoco, Macron risponde sottolineando come l’ex presidente americano abbia cambiato idea sulla questione. La situazione rimane in costante evoluzione, lasciandoci con molte domande sul futuro della regione.

(Adnkronos) – Donald Trump punge, Emmanuel Macron replica. Va in scena il botta e risposta tra il presidente degli Stati Uniti e quello della Francia sulla posizione americana in relazione alla guerra tra Israele e Iran. "Non sto cercando il cessate il fuoco", ha detto Trump sull'Air Force One, dopo aver lasciato in anticipo il

