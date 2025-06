Israele-Iran Macron al G7 | Il ruolo degli Usa è fondamentale li sosteniamo

Nel cuore del vertice G7 in Canada, la scena internazionale si infiamma tra tensioni e alleanze strategiche. Macron, con pragmatismo e diplomazia, evidenzia come gli Stati Uniti siano fondamentali nel sostenere gli sforzi di de-escalation tra Israele e Iran, sottolineando l'importanza di un ruolo condiviso per mantenere la stabilità globale. Un equilibrio delicato che richiede attenzione e collaborazione, poiché...

Il presidente francese Emmanuel Macron, a margine del vertice del G7 in Canada, ha dichiarato che è “del tutto positivo” che il presidente Donald Trump abbia deciso di lasciare il vertice con un giorno di anticipo, mentre proseguono gli sforzi per allentare la tensione tra Israele e Iran. Macron ha dichiarato ai giornalisti, dopo l’incontro con il presidente degli Stati Uniti, di essere stato informato che erano in corso discussioni per allentare la tensione tra Israele e Iran e ha aggiunto che “se gli Stati Uniti d’America riusciranno a garantire un cessate il fuoco”, la Francia lo sosterrĂ . Ha aggiunto che il ruolo svolto dagli Stati Uniti è “fondamentale”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Israele-Iran, Macron al G7: “Il ruolo degli Usa è fondamentale, li sosteniamo”

