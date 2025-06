Israele-Iran l’Occidente getta la maschera e si schiera compatto a difesa del gangster

In un colpo di scena che scuote gli equilibri globali, Israele e Iran si trovano davanti a uno scontro frontale, con l’Occidente che si schiera compatto a difesa del leader israeliano. Netanyahu, con la sua strategia rischiosa, sembra voler accelerare una fase critica della guerra mondiale, con il pieno supporto di Trump e degli Stati Uniti. Un attacco proditorio che ha minato irrimediabilmente le speranze di stabilità internazionale.

Netanyahu si conferma il principale pericolo per la pace in circolazione, promuovendo una nuova tappa della guerra mondiale attaccando l’Iran, con la piena consapevolezza ed appoggio da parte di Trump e degli Stati Uniti, senza i quali l’aggressione israeliana non sarebbe stata possibile. L’attacco è avvenuto in modo proditorio mentre erano in corso i negoziati sul nucleare, sgretolando in modo forse irrimediabile le garanzie internazionali in un campo nevralgico. L’inconfessabile scopo di questa offensiva prontamente avallata dai complici internazionali di Netanyahu, con in testa anche Giorgia Meloni, è consentire la sopravvivenza del governo israeliano nonostante il crescente isolamento internazionale e il calo di consensi interno, e soprattutto continuare indisturbato il genocidio in atto da oltre venti mesi contro i Palestinesi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it