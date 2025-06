Israele-Iran l’annuncio di Trump durante il G7 | Purtroppo devo andare via è molto importante

Durante il G7 in Canada, mentre i leader posavano per la foto di gruppo, Donald Trump ha sorpreso il mondo con un annuncio clamoroso: "Tutti dovrebbero evacuare immediatamente Teheran!". La crescente tensione tra Israele e Iran ha portato l’ex presidente degli Stati Uniti a prevedere una crisi imminente, spostando i suoi piani di partenza. Un gesto che sottolinea quanto le dinamiche mediorientali siano diventate centrali nello scenario internazionale. La situazione è in evoluzione e richiede attenzione continua.

I leader del G7 hanno posato per una foto di gruppo in Canada, mentre il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si preparava a partire in anticipo, un giorno prima del previsto, a causa dell'intensificarsi del conflitto tra Israele e Iran. Durante il vertice, Trump ha pubblicato sui suoi social media un post sulle tensioni in Medio Oriente, scrivendo: "Tutti dovrebbero evacuare immediatamente Teheran!". Trump avrebbe dovuto incontrare martedì il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e la presidente messicana Claudia Sheinbaum. Senza entrare nei dettagli della sua decisione, Trump ha detto che avrebbe voluto rimanere in Canada.

"Houthi arresi? In realtà per Trump quell'operazione militare costava troppo, così ha scaricato Israele e trovato l'accordo" - Roma, 13 maggio 2025 - La conclusione della campagna militare statunitense contro gli Houthi ha sorpreso molti, con Donald Trump che annuncia la resa dei ribelli yemeniti.

