In un contesto internazionale complesso e spesso teso, le parole di Ignazio La Russa offrono un punto di vista pungente sulla possibile mediazione di Putin tra Israele e Iran. Con un paragone azzeccato, il presidente del Senato sottolinea come l’esperienza di Putin nelle invasioni possa rappresentare sia un punto di forza che una sfida nella delicata operazione di negoziazione. Ma cosa potrebbe davvero significare questa strategia per la stabilità della regione?

“È come quando come in certi film la polizia per fermare un falsario si faceva aiutare da un altro falsario”. A margine della presentazione del libro di Gennaro Sangiuliano su Trump, il presidente del Senato Ignazio La Russa risponde così a chi gli chiede dell’ipotesi ventilata da Trump di avere Putin come mediatore tra Israele e Iran. “Nel senso che lui (Putin) di invasioni se ne intende – ha aggiunto La Russa – dunque può essere utile per tentare di trovare una soluzione a una guerra come questa” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Israele-Iran, La Russa: “Putin mediatore? Lui di invasioni se ne intende”

