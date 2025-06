Israele-Iran la diretta della guerra | Trump lascia in anticipo il G7

Le tensioni tra Israele e Iran continuano a salire, mentre il mondo assiste a un crescendo di conflitti e decisioni cruciali. Trump, lasciando anticipatamente il G7, ha chiamato la Sicurezza Nazionale americana in emergenza, cercando un contatto rapido con l’Iran. Nel frattempo, Israele proroga lo stato di emergenza interno. La situazione resta fragile e incerta: cosa riserverà il futuro? Restate con noi per aggiornamenti esclusivi sulla crisi.

La tensione continua a salire. Il presidente americano, Donald Trump ha ordinato allo staff della Sicurezza nazionale di riunirsi nella situation Room della Casa Bianca. L'obiettivo è di tentare un incontro con i rappresentanti iraniani il piĂą rapidamente possibile. Intanto l governo israeliano ha approvato la proroga dell'emergenza speciale sul fronte interno fino al 30 giugno. In tutto sono 24 le persone uccise e oltre 500 i feriti negli attacchi iraniani su Israele da venerdì scorso. Ore 6.35 - Ansari a Trump, evacuare Teheran proposta "agghiacciante" Yassamin Ansari, divenuta lo scorso anno la seconda persona di origine iraniana eletta alla Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti, ha definito su X "insensibile e agghiacciante" il suggerimento di Trump secondo cui "tutti" dovrebbero lasciare la capitale iraniana. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Israele-Iran, la diretta della guerra: Trump lascia in anticipo il G7

