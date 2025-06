Israele-Iran la diretta della guerra | pioggia di missili su Tel Aviv

La tensione tra Israele e Iran si intensifica con una pioggia di missili su Tel Aviv, mentre la situazione internazionale si agita. Donald Trump ha convocato il Consiglio di Sicurezza degli Stati Uniti per un possibile incontro con i rappresentanti iraniani, nel tentativo di evitare un'escalation. Nel frattempo, Israele proroga l'emergenza interna fino al 30 giugno, con un bilancio di vite umane e feriti in aumento. La crisi continua a sconvolgere la regione e il mondo osserva attentamente.

La tensione continua a salire. Il presidente americano, Donald Trump ha ordinato allo staff della Sicurezza nazionale di riunirsi nella situation Room della Casa Bianca. L'obiettivo è di tentare un incontro con i rappresentanti iraniani il piĂą rapidamente possibile. Intanto l governo israeliano ha approvato la proroga dell'emergenza speciale sul fronte interno fino al 30 giugno. In tutto sono 24 le persone uccise e oltre 500 i feriti negli attacchi iraniani su Israele da venerdì scorso. Qui di seguito la diretta della giornata Ore 7.56 - Allarme in Israele per il lancio di missili dall'Iran Israele ha inviato un allarme aereo sui cellulari dei cittadini avvertendo la popolazione del lancio di missili dall'Iran.

