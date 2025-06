Israele Iran e… Noi nel mezzo?

Israele e Iran, due superpotenze cibernetiche, si trovano al centro di un crescendo di tensioni militari. Mentre le operazioni digitali sono già all’opera da anni, l’attuale escalation potrebbe aprire una nuova frontiera di conflitto nello spazio cyber. Se l’attacco israeliano dovesse intensificarsi, il rischio di uno scontro digitale su larga scala aumenterebbe, minacciando infrastrutture vitali e la stabilità regionale. L’ombra di una guerra tecnologica si staglia sempre più chiaramente sul futuro del Medio Oriente.

L'escalation militare tra Israele e l'Iran potrebbe avere significativi risvolti cyber. Premesso che senza dubbio operazioni informatiche sono già avvenute e continueranno, uno degli aspetti più preoccupanti in questo contesto è che si tratta di due superpotenze cibernetiche. Da oltre un decennio si fronteggiano anche nello spazio digitale con operazioni molto mirate. Ma oggi lo scenario potrebbe cambiare se l'attacco israeliano mettesse in crisi la capacità militare iraniana o se le risposte convenzionali di Teheran si rivelassero inefficaci. A quel punto la ritorsione potrebbe arrivare proprio sotto forma di attacchi digitali.

