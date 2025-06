Israele-Iran | così Netanyahu ha incastrato Trump

Era previsto, ma ciò che accadde successivamente rivoluzionò gli equilibri mondiali: Netanyahu avrebbe orchestrato una mossa astuta, coinvolgendo Israele e Iran in un gioco di potere che avrebbe incastrato Trump. In un clima di tensione crescente, le carte sono state rimescolate, lasciando il mondo a chiedersi quale sia il vero volto di questa intricata partita geopolitica. E tutto questo ha avuto un inizio sorprendente proprio quel giorno.

Washington, 16 giugno 2025 – Donald Trump aveva organizzato tutto nei minimi dettagli. Per celebrare il 250º anniversario della nascita dell’Esercito americano, il Presidente aveva messo in piedi una maxi-parata militare: oltre 6.000 soldati pronti a sfilare per le strade di Washington (blindata per l’occasione), 250 veicoli delle forze dell’ordine, elicotteri, jet, fanfare, cerimonie, coreografie. Il tutto proprio il 14 giugno, giorno in cui – guarda caso – anche Trump ha compiuto i suoi: 79, per la precisione. Coincidenza? Forse. O forse no. Vai a capire se la parata era per l’Esercito o per lui stesso. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it