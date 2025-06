Israele-Iran Cina | Profondamente preoccupati per l’escalation

Le tensioni tra Israele e Iran si intensificano, suscitando preoccupazione anche in Cina. Il portavoce del Ministero degli Esteri cinese, Guo Jiakun, ha espresso forte apprensione per l’escalation di questo conflitto, criticando inoltre il ruolo degli Stati Uniti e Donald Trump, accusati di alimentare le fiamme. Mentre la situazione si fa sempre più delicata, la comunità internazionale osserva con attenzione questa difficile crisi, che potrebbe avere ripercussioni globali.

La Cina si è detta profondamente preoccupata per l ‘escalation del conflitto tra Israele e Iran. Lo ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Guo Jiakun, che punta il dito contro il presidente Usa, Donald Trump, accusandolo di gettare benzina sul fuoco nell’ambito della guerra fra Israele e Iran. Alla richiesta di commentare il sostegno unilaterale degli Stati Uniti a Israele dopo che Trump ha scritto su Truth che tutti evacuare Teheran e che l’Iran avrebbe dovuto firmare l’accordo sul nucleare, il portavoce ha affermato che gettare benzina sul fuoco non farà altro che intensificare e ampliare i conflitti. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Israele-Iran, Cina: “Profondamente preoccupati per l’escalation”

