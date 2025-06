israele il cratere provocato da un missile iraniano a herzliya

Un missile iraniano ha creato un impressionante cratere a Herzliya, in Israele, segnando un altro capitolo di tensione nella regione. Con cinque feriti lievi e veicoli danneggiati, l’attacco di martedì dimostra la crescente escalazione tra Teheran e Gerusalemme. Le forze israeliane hanno intercettato tutti i droni inviati dall’Iran, ma la minaccia rimane alta. La situazione invita a una riflessione sulla fragile stabilità mediorientale e le sue ripercussioni globali.

