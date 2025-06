Israele ha diramato un avviso di evacuazione per 330.000 a Teheran

Tensioni crescenti tra Iran e Stati Uniti scuotono la scena internazionale, con avvisi di evacuazione che coinvolgono Teheran e un messaggio allarmante di Trump, che chiede l’immediata fuga dalla capitale iraniana. La situazione si fa sempre più volatile, lasciando il mondo a chiedersi quali siano le reali intenzioni delle grandi potenze e quali ripercussioni potrebbe avere questa crisi sul futuro globale. Ecco cosa c’è dietro queste tensioni imprevedibili.

Lunedì sera il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha pubblicato sul suo social media un messaggio inquietante in cui chiedeva l'immediata evacuazione di Teheran. "L'IRAN NON PUÒ AVERE UN'ARMA NUCLEARE", ha scritto Trump, aggiungendo che "Tutti dovrebbero evacuare immediatamente Teheran!" Poco dopo il post di Trump, la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, ha dichiarato sui social media che quest'ultimo sarebbe tornato dal vertice del G7 in Canada con un giorno di anticipo a causa dell'intensificarsi del conflitto. L'esercito israeliano ha emesso un avviso di evacuazione che potrebbe colpire fino a 330.

