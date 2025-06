Israele esplosioni a Tel Aviv | Colpito il quartier generale del Mossad La Cina punta il dito contro Trump | Getta benzina sul conflitto

Tensioni inasprite e conflitti all’orizzonte: Israele affronta un’ondata di esplosioni e attacchi missilistici provenienti dall’Iran, mentre Tel Aviv si prepara alla risposta. Nel frattempo, la Cina punta il dito contro Trump, gettando benzina sul fuoco di questa crisi internazionale. Con il mondo sul filo del rasoio, le dinamiche geopolitiche si intensificano, e il futuro della regione resta incerto. La scena è pronta a una svolta decisiva…

Nel centro di Israele le sirene d’allarme sono scattate a Tel Aviv per il lancio di missli dall’Iran. Al momento i soccorritori del servizio Magen David Adom riferiscono che non risultano feriti. Per la terza volta in poche ore è in corso un attacco dall’Iran con pochi missili. In risposta all’ iniziativa di Israele di stanotte. Intanto Donald Trump ha lasciato il G7 per un incontro con i rappresentanti di Teheran. Sul tavolo c’è il tentativo diplomatico di fermare la guerra con Israele. In cambio gli iraniani offrono la ripresa dei colloqui sul nucleare. Steve Witkoff avrebbe proposto ai funzionari di Teheran di tornare a parlare già questa settimana. 🔗 Leggi su Open.online