In un episodio che scuote gli equilibri internazionali, il nuovo capo di Stato Maggiore iraniano, appena nominato, è stato eliminato in un raid israeliano a Teheran. La sua morte, avvenuta in circostanze drammatiche dopo soli quattro giorni al potere, evidenzia l’intensificarsi delle tensioni tra Iran e Israele. Questa escalation potrebbe avere ripercussioni profonde sulla stabilità regionale e globale, lasciando il mondo in attesa di sviluppi cruciali.

Il nuovo capo di Stato Maggiore dell’esercito iraniano è rimasto in carica meno di 4 giorni. Il generale Ali Shadmani, stretto consigliere della Guida Suprema Ali Khamenei, è stato ucciso in un raid dei caccia dell’ Aeronautica militare israeliana che ha colpito un quartier generale dell’esercito iraniano in centro a Teheran durante la notte tra lunedì e martedì. Shadmani era stato nominato al comando delle forze armate iraniane venerdì scorso, dopo che il suo predecessore, Gholamali Rashid, era stato eliminato nell’attacco iniziale dell’operazione contro l’Iran che Israele ha denominato “Leone Nascente”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Israele: “Eliminato il nuovo capo di Stato Maggiore dell’esercito iraniano”. Era stato nominato 4 giorni fa

