Israele elimina il capo dell’esercito iraniano su Teheran anche cyberattacchi Trump | Potrei far negoziare Vance o Witkoff

In un clima di tensione senza precedenti, Israele e Iran si fronteggiano in una escalation che minaccia di sconvolgere l’intera regione. Con attacchi mirati, cyber operazioni e risposte contundenti, il conflitto si infiamma, lasciando gli osservatori col fiato sospeso. Mentre la diplomazia sembra sfumare, la domanda cruciale rimane: fino a dove si spingeranno queste dinamiche di guerra? La partita è aperta, e le conseguenze potrebbero essere imprevedibili.

Continua senza esclusione di colpi la guerra tra Israele e Iran. Nella mattinata di oggi, martedì 17 giugno, sono scattate le sirene di allarme a Tel Aviv per il lancio di missili da Teheran, che la Repubblica Islamica ha descritto come una risposta all' iniziativa di Israele di stanotte. Secondo l'agenzia di stampa iraniana Tasnim, l'Iran avrebbe colpito con un attacco missilistico il quartier generale del Mossad, l'agenzia di intelligence israeliana, vicino a Tel Aviv. Nè Teheran né l'esercito israeliano hanno confermato la notizia. In mattinata, l'Iran ha annunciato anche di aver «abbattuto con successo» un caccia F-35 israeliano a Tabriz, nel nord ovest del Paese, a un centinaio di chilometri dal confine con la Turchia.