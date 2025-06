Israele e la guerra | Ci servono altre due settimane Netanyahu pronto ad andare avanti da solo anche se Teheran trattasse

In un contesto di tensione crescente, Israele si prepara a intensificare le sue operazioni contro l’Iran, con Netanyahu deciso a proseguire i raid anche in assenza di negoziati. La situazione si fa sempre più complessa, mentre il rischio di un conflitto esteso rischia di ridefinire gli equilibri regionali. Resta da capire come evolveranno le strategie e le alleanze in questa delicata partita geopolitica.

I jet colpiscono tutto l'Iran. Bibi proseguirebbe i raid anche se gli ayatollah aprissero a una trattativa.

Un'altra notte di guerra, tra missili e bombe centinaia di morti. Uccisi 14 scienziati iraniani Trump alla Abc: "Putin pronto a mediare tra Teheran e Gerusalemme". Israele, prorogato fino a 30 giugno stato emergenza. Irna: "Da inizio conflitto 200 vittime in Iran". "A Vai su Facebook

Israele e la guerra: «Ci servono altre due settimane». E Netanyahu è pronto ad andare avanti da solo; Guerra Israele, farina e cibo consegnati a Gaza. Onu: aiuti non sono sufficienti; L'IDF chiede di evacuare a Gaza 4 scuole, l'ospedale al-Shifa e l'Università islamica - Due velivoli C-130J dell'Aeronautica Militare sono in volo per l'Italia con a bordo 14 bambini provenienti dalla Striscia di Gaza.

Israele e la guerra: «Ci servono altre due settimane». E Netanyahu è pronto ad andare avanti da solo - Bibi proseguirebbe i raid anche se gli ayatollah aprissero a una trattativa

Hilal Khashan: "La guerra fra Israele e Iran non durerà a lungo, Teheran non ha le forze" - Il politologo libanese dell'American University di Beirut a Huffpost: "Non credo che possa durare oltre due settimane. huffingtonpost.it scrive