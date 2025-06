Israele bombarda la tv di Stato iraniana la conduttrice scappa in diretta E il video diventa virale

Un episodio choc che ha catturato l'attenzione del mondo: un attacco aereo israeliano colpisce la tv di stato iraniana, trasformandosi in un video virale. La conduttrice, improvvisamente scomoda durante un programma propagandistico, fugge in diretta tra esplosioni e caos. Le immagini, intense e drammatiche, testimoniano la cruda realtà di un conflitto in evoluzione. Prima dell’interruzione delle immagini si...

È diventato virale il video in cui l ‘emittente iraniana Irib (Trasmissione della repubblica islamica iraniana) viene bombardata dai jet dell’esercito israeliano. La conduttrice, che stava tenendo un programma propagandistico, è stata costretta a scappare durante la diretta. Le riprese mostrano il suono delle esplosioni e l’effetto distruttivo negli studi, mentre il fumo e i detriti riempiono lo schermo. Prima dell’interruzione delle immagini si sente una voce che urla “Allah Akbar”, ossia “Allah è grande”. Prima dell’attacco, le forze militari israeliane avevano raccomandato ai residenti della zona intorno alla sede dell’Irib di allontanarsi mentre il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, aveva dichiarato che il portavoce della propaganda e dell’incitamento iraniano stesse per scomparire. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Israele bombarda la tv di Stato iraniana, la conduttrice scappa in diretta. E il video diventa virale

In questa notizia si parla di: iraniana - conduttrice - virale - israele

Israele bombarda la tv di stato iraniana: esplosione in diretta, la conduttrice fugge | Diversi morti VIDEO - Un'esplosione improvvisa e scioccante ha interrotto in diretta la trasmissione della TV di Stato iraniana a Teheran, dopo un attacco israeliano contro la sede dell’emittente.

Israele bombarda la tv di Stato iraniana, la conduttrice scappa in diretta. E il video diventa virale; Guerra Israele Iran, nuova notte con raffiche incrociate di missili. LIVE; Guerra Iran-Israele, media: «Colpito quartier generale Mossad vicino Tel Aviv». Trump: «No a cessate il fuoco,.

Israele bombarda la tv di Stato iraniana, la conduttrice scappa - evolCoverUrl="2149657_sd_68506ad567a4a_1750100693. Come scrive affaritaliani.it

Guerra Iran-Israele, tutti gli aggiornamenti - Ieri un attacco ha colpito la tv di Stato iraniana, provocando tre morti e diversi feriti. Secondo informazione.it