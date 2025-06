Israele attacca Teheran Isfahan e l' Iran occidentale | Il contrattacco | sirene d' allarme a Tel Aviv e in altre zone | Trump | Abbiamo il controllo totale dei cieli iraniani

Tensioni esplosive tra Israele e Iran scuotono il Medio Oriente, con attacchi a Teheran, Isfahan e nel cuore dell’Iran occidentale. Le sirene d’allarme risuonano a Tel Aviv, mentre Trump afferma: "Abbiamo il controllo totale dei cieli iraniani". Aiea segnala impatti sulla centrale nucleare di Natanz, e Merz commenta: “Israele sta facendo il lavoro sporco per tutti noi in Iran”. Una crisi che potrebbe cambiare gli equilibri regionali e globali.

Aiea: "Da raid impatti sulla centrale nucleare di Natanz". Merz (Germania): "Israele sta facendo il lavoro sporco per tutti noi in Iran". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Israele attacca Teheran, Isfahan e l'Iran occidentale | Il contrattacco: sirene d'allarme a Tel Aviv e in altre zone | Trump: "Abbiamo il controllo totale dei cieli iraniani"

Trump pronto a «tradire» Netanyahu su Gaza e Iran? La grande paura di Israele sul viaggio del leader Usa - Donald Trump sembra pronto a rivedere le sue alleanze in Medio Oriente, suscitando preoccupazioni in Israele riguardo a un possibile "tradimento" di Netanyahu su questioni cruciali come Gaza e Iran.

#Israele #Netanyahu annuncia di aver preso il controllo dei cieli dell'#Iran. In atto un nuovo massiccio attacco di #TelAviv: "#Teheran in fiamme, a fuoco depositi di carburante". L'Iran contrattacca e dice di aver colpito le centrali di rifornimento dei caccia. Raid

Escalation in Medio Oriente: Israele attacca l'Iran, Teheran risponde con droni e missili. Il riassunto della giornata di ieri #Israele #Iran

Israele-Iran, news. Aiea: “Impatto su sito arricchimento Natanz”. Cremlino: “Escalation galoppante”; Israele - Iran, le news del 16 giugno. Netanyahu: “Uccidere Khamenei porrebbe fine al conflitto”; Dall'Iran nuova ondata di missili verso Tel Aviv e Haifa. Teheran: Avanti fino all'alba.

Israele attacca a Teheran, Isfahan e nell'Iran occidentale | Il contrattacco: sirene d'allarme a Tel Aviv e in diverse aree del Paese - Forti esplosioni sono state udite nel nord di Teheran, nell'area di Isfahan e nell'Iran occidentale. msn.com scrive

Israele attacca l’Iran ma il G7 sta con Tel Aviv: “Ha diritto di difendersi. Teheran principale fonte di instabilità e terrore” - I leader ribadiscono "sostegno alla sicurezza di Tel Aviv" e "l’importanza della protezione dei civili. Lo riporta ilfattoquotidiano.it