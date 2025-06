Israele attacca l’Iran ma il G7 sta con Tel Aviv | Ha diritto di difendersi Teheran principale fonte di instabilità e terrore

In un quadro di tensioni crescenti in Medio Oriente, il G7 si schiera con Tel Aviv, sottolineando il diritto di Israele a difendersi dall’attacco iraniano. La crisi tra Israele e Iran, fonte di instabilità e terrore, richiede azioni decisive per la pace. Dopo le recenti tensioni sull’Ucraina, i leader mondiali si impegnano a promuovere la de-escalation e una tregua duratura in Gaza, rafforzando il loro impegno per la stabilità regionale e globale.

Dopo la rottura di ieri sull’Ucraina, Donald Trump ha sottoscritto il documento conclusivo del G7 canadese, riunito nella località di Kananaskis. I leader sollecitano la de-escalation nel conflitto tra Israele e Iran e la tregua a Gaza. “Ribadiamo il nostro impegno per la pace e la stabilità in Medio Oriente – si legge nel documento – In questo contesto, affermiamo che Israele ha il diritto di difendersi. Ribadiamo il nostro sostegno alla sicurezza di Israele. Affermiamo inoltre l’importanza della protezione dei civili. L’Iran è la principale fonte di instabilità e terrore nella regione”, scrivono i leader. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Israele attacca l’Iran ma il G7 sta con Tel Aviv: “Ha diritto di difendersi. Teheran principale fonte di instabilità e terrore”

