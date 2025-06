Israele alza il tiro | Pronti a colpire Khamenei

Un altro colpo durissimo al regime iraniano: l’intelligence israeliana conferma l’uccisione del nuovo capo di Stato maggiore Ali Shadmani, nominato solo quattro giorni fa. Teheran sarebbe stata colpita nel suo centro di comando, mentre l’Iran risponde con missili balistici su Herzliya, colpendo il quartier generale del Mossad. Netanyahu alza la posta: nel mirino ora c’è la Guida Suprema Khamenei, la cui eliminazione – secondo il premier – chiuderebbe il conflitto. Intanto, a Gaza si continua a morire: 51 le vittime in coda per il cibo, colpite da nuovi spari. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Israele alza il tiro: "Pronti a colpire Khamenei"

