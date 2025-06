Israele almeno 20 missili dall' Iran | forti esplosioni a Tel Aviv e Gerusalemme

In un crescendo di tensioni, Israele si trova sotto attacco con almeno 20 missili provenienti dall'Iran, causando forti esplosioni a Tel Aviv e Gerusalemme. Netanyahu, forte di una posizione decisa, non esclude azioni estreme, incluso l’uccisione di Khamenei. Tuttavia, il desiderio di dialogo dell’Iran apre uno spiraglio di speranza, anche se il premier israeliano ribadisce: "Non interessato a colloqui". La situazione resta di alta tensione, lasciando il mondo in attesa di sviluppi.

Netanyahu non esclude l'uccisione di Khamenei. Secondo quanto riferisce il Wsj, l'Iran ha manifestato la disponibilitĂ al dialogo per la de-escalation. Il premier israeliano ha replicato: "Non interessato a colloqui". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Israele, almeno 20 missili dall'Iran: forti esplosioni a Tel Aviv e Gerusalemme

In questa notizia si parla di: iran - israele - almeno - missili

Trump pronto a «tradire» Netanyahu su Gaza e Iran? La grande paura di Israele sul viaggio del leader Usa - Donald Trump sembra pronto a rivedere le sue alleanze in Medio Oriente, suscitando preoccupazioni in Israele riguardo a un possibile "tradimento" di Netanyahu su questioni cruciali come Gaza e Iran.

La terza notte di guerra tra Iran e Israele si è aperta con una nuova ondata di missili iraniani su Tel Aviv e Haifa, causando almeno 8 vittime e numerosi feriti Vai su Facebook

Nuova notte di attacchi tra Israele e Iran: almeno 5 morti per i missili di Teheran. Katz: “Gli abitanti di Teheran la pagheranno” https://ilfattoquotidiano.it/live-post/2025/06/16/guerra-iran-israele-morti-diretta-live-news-oggi/8027952/… Vai su X

Guerra Israele-Iran, Tel Aviv ordina a 300mila persone di evacuare Teheran. Trump convoca riunione: «Avviare dialogo con Iran; Teheran, raid di Israele sulla tv di Stato iraniana: diversi morti | L'Iran lancia nuovi attacchi missilistici su Israele e avverte: Colpiremo tutta notte; Nuovi raid sull'Iran: colpita la tv di Stato, diversi morti. I pasdaran: Pronti al più grande attacco.

L’Iran risponde a Israele: lanciati «almeno 100 missili», esplosioni a Tel Aviv e Gerusalemme - A meno di 24 ore dall’attacco subito, l’Iran ha risposto lanciando «almeno» un centinaio di missili verso Israele. Riporta msn.com

Iran a corto di lanciarazzi, spara il missile balistico. Gli impianti bellici distrutti, i droni l'unica speranza - Sintesi brutale ma fedele del confronto tra due Paesi in guerra aperta. Scrive ilmessaggero.it