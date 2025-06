Israele almeno 20 missili dall' Iran | esplosioni a Tel Aviv e Gerusalemme | Ucciso il nuovo capo di Stato maggiore di Teheran

Le tensioni tra Israele e Iran intensificano, con almeno 20 missili lanciati dall'Iran e esplosioni a Tel Aviv e Gerusalemme. Nel frattempo, l'esercito israeliano annuncia la morte del nuovo capo di stato maggiore di Teheran, il generale Ali Shadmani. La situazione rimane incandescente, mentre Netanyahu non esclude azioni più decise contro le figure di rilievo iraniane, incluso l'ayatollah Khamenei. La regione si trova sull'orlo di un nuovo grande conflitto.

L'esercito israeliano annuncia la morte del generale iraniano Ali Shadmani, che era stato nominato venerdì a capo del comando unificato delle forze armate iraniane. Netanyahu non esclude di aver colpito anche l'ayatollah Khamenei. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Israele, almeno 20 missili dall'Iran: esplosioni a Tel Aviv e Gerusalemme | Ucciso il nuovo capo di Stato maggiore di Teheran

In questa notizia si parla di: capo - stato - israele - almeno

Coppa Italia, il Milan al Quirinale per l'incontro con il Capo dello Stato - Il Milan è stato ricevuto al Quirinale dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in vista della finale di Coppa Italia contro il Bologna, in programma il 14 maggio allo stadio Olimpico di Roma.

Israele sotto i missili iraniani continua a martellare Teheran. Nuova ondata di attacchi nella notte. Almeno 224 morti e 650 feriti in Iran, 14 vittime e quasi 400 feriti nello Stato ebraico Vai su Facebook

Oggi Israele ha decapitato i vertici della catena di comando militare iraniana: non è un attacco “contro il programma atomico”, non soltanto e non soprattutto. Tante centrifughe che arricchiscono uranio quasi al livello utile per confezionare la Bomba sono nelle Vai su X

Teheran, raid di Israele sulla tv di Stato iraniana: diversi morti | L'Iran lancia nuovi attacchi missilistici su Israele e avverte: Colpiremo tutta notte; Guerra Israele-Iran, forti esplosioni nel centro di Tel Aviv. Netanyahu: ucciso capo intelligence Pasdaran e suo vice; Israele attacca l'Iran, Idf, da Teheran 'almeno 150 missili'. Appello di Netanyahu agli iraniani: 'Unitevi contro il regime malvagio'.

Dal falco dei pasdaran al capo di Stato maggiore: chi sono i leader iraniani uccisi da Israele - Morto anche Ali Shamkhani, il consigliere politico del leader iraniano Ali Khamenei: centrato il suo appartamento. Come scrive msn.com

Chi sono le vittime dei raid di Israele: tra loro il falco pasdaran e il capo dell'Esercito iraniano - La cupola difensiva iraniana è crollata sotto i colpi degli attacchi di Israele che hanno ucciso i leader più importanti delle forze armate della Repubblica islamica e dei Guardiani della rivoluzione. Riporta ansa.it