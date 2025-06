isole ecologiche tirate a lucido ecco lo spazzino di quartiere

A Mordano nasce una rivoluzione ecologica: lo Spazzino di Quartiere, il nuovo servizio che trasforma le isole ecologiche in veri e propri gioielli di pulizia e sostenibilità. Con la raccolta differenziata che raggiunge il 95,8% nel 2024, questa iniziativa sperimentale, frutto di un accordo tra Hera e il municipio, garantirà postazioni più pulite e più accoglienti ogni venerdì. Un passo avanti verso un ambiente più sano e una comunità più consapevole.

Con la raccolta differenziata a quota 95,8% nel 2024, a Mordano arriva anche lo Spazzino di Quartiere. Merito dell’accordo tra Hera e il municipio locale per avviare servizi integrativi di ulteriore lavaggio delle postazioni in cui sono collocati i cassonetti ed i contenitori dell’organico. Un servizio sperimentale che partirà in questi giorni e sarà in funzione ogni venerdì. Una novità che ha preso forma dopo una serie di incontri con la cittadinanza, promossi dall’ente guidato dal sindaco Nicola Tassinari, durante i quali è stata rimarcata la forte sensibilità della comunità ai temi ambientali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it