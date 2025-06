Isola Selvaggia Lucarelli fa sbottare Omar Fantini | Non sono tutti fastidiosi come te

Nell’affascinante scenario de L’Isola dei Famosi, tra risate e scontri, Selvaggia Lucarelli si distingue ancora una volta per la sua schiettezza, scatenando una risposta infuocata di Omar Fantini. La puntata di ieri sera ha regalato momenti intensi e battute taglienti, mentre si discuteva dell’atteggiamento di Patrizia. Tra confronti aperti e prese di posizione decise, il reality continua a catturare l’attenzione del pubblico, dimostrando che non tutti sono disposti a restare in silenzio.

Botta e risposta tra Omar Fantini e Selvaggia Lucarelli all'Isola dei famosi, cosa si sono detti. Ieri sera Selvaggia Lucarelli è stata ospite di Veronica Gentili durante la nuova puntata dell' Isola dei famosi e come al solito è stata schietta e diretta, si è anche scontrata con Omar Fantini durante la diretta. Cosa è successo? In studio la giornalista ha detto che in molti hanno nominato Patrizia perché si è mostrata debole e si sono accaniti contro di lei, il naufrago però non si è detto d'accordo. Il leader della settimana ha infatti detto: "Guarda che non tutto il mondo è come te, non tutti sono squali pronti ad avventarsi sul sangue".

