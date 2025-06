Isola dei Famosi Selvaggia Lucarelli difende Teresanna Pugliese | ' ' Infastidisce la leadership maschile' '

Nella settima puntata de L’Isola dei Famosi, Selvaggia Lucarelli si è distinta per il suo spirito battagliero, difendendo a gran voce Teresanna Pugliese dalle avances e dalle critiche degli altri naufraghi. La sua presa di posizione ha acceso il dibattito sulla leadership maschile e sull’autenticità del gioco, dimostrando ancora una volta come la giornalista sia capace di mettere in discussione le dinamiche tradizionali dell’isola. Un vero tsunami di sincerità e coraggio in un contesto di tensione e strategia.

