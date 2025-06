Isola dei Famosi Patrizia Rossetti esplode contro Mirko Frezza | Se continua gli tiro una pentolata in testa!

Patrizia Rossetti sta attraversando un periodo turbolento all’Isola dei Famosi, tra un infortunio al piede e tensioni con Mirko Frezza. La conduttrice, già alle prese con le sfide dell’Honduras, si trova ora a dover gestire un crescente nervosismo nei confronti del coinquilino, al punto da scherzare sui limiti della pazienza: “Se continua così, gli tiro una pentolata in testa!” Scopriamo cosa succederà nelle prossime puntate.

Patrizia Rossetti sta vivendo un momento abbastanza difficile all'Isola dei Famosi. Oltre ad un infortunio al piede che ha condizionato il suo percorso in Honduras, la conduttrice non riesce più a sopportare i comportamenti di Mirko Frezza. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Isola dei Famosi, Patrizia Rossetti esplode contro Mirko Frezza: "Se continua, gli tiro una pentolata in testa!"

In questa notizia si parla di: isola - famosi - patrizia - rossetti

“Se l’è trovato nel costume”. Isola dei Famosi, retroscena choc: il naufrago terrorizzato - Un'isola, un costume e un retroscena da brivido: uno dei naufraghi dell'Isola dei Famosi ha vissuto momenti di autentico terrore! Un'inquietante scoperta all'interno del suo costume ha scatenato paure inaspettate, rivelando l'inaspettato lato oscuro della celebre avventura.

"Sei un po' una lagna dal primo giorno, è un'esperienza anche corale, se una persona si lamenta non è motivante per gli altri" Selvaggia Lucarelli striglia Patrizia Rossetti a 'L'isola dei famosi'. Immediata la replica della concorrente Vai su Facebook

Isola dei Famosi 2025, scontro di fuoco tra Mirko Frezza e Patrizia Rossetti: volano parole grosse - VIDEO https://gay.it/isola-dei-famosi-2025-scontro-mirko-patrizia… #Canale5 #IsolaDeiFamosi #Mediaset Vai su X

Isola dei Famosi, le pagelle: Ventura in sciopero per lesa maestà? (5), Rossetti come Cenerentola (7); Isola dei Famosi, l'amaro sfogo di Patrizia Rossetti: Io vedo tutto, lascerò andare le cose come vanno (VIDEO); Patrizia Rossetti: “Sono in difficoltà, ho un dito rotto”/ Infortunio all’Isola dei Famosi: “Dopo 1 mese…”.

Isola dei Famosi, Patrizia Rossetti esplode contro Mirko Frezza: "Se continua, gli tiro una pentolata in testa!" - Oltre ad un infortunio al piede che ha condizionato il suo percorso in Honduras, la conduttrice non riesce più a sop ... Secondo comingsoon.it

Isola dei Famosi, l'amaro sfogo di Patrizia Rossetti: "Io vedo tutto, lascerò andare le cose come vanno" (VIDEO) - Patrizia Rossetti si è lasciata andare a uno sfogo con Loredana Cannata in cui ha rivelato di sentire il bisogno di prendere le distanze da tutti i naufraghi de L'Isola dei Famosi in quanto non si sen ... Come scrive msn.com