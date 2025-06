Isola dei Famosi le pagelle del 16 giugno | Omar contro Teresanna 5 gli affetti ritrovati 8

Nella settima puntata de L’Isola dei Famosi del 16 giugno 2025, la nostalgia si fa sentire e le emozioni esplodono tra i naufraghi. Tra incontri commoventi e tensioni palpabili, Omar e Teresanna si sono scontrati in un duello acceso, mentre alcuni hanno rifiutato opportunità di ritorno a casa. La gara si infiamma, le alleanze si scricchiolano e la fame alimenta il desiderio di sopravvivenza. Ma cosa ci riserverà il prossimo episodio? La suspense è alle stelle!

Cos’è successo nella settima puntata de L’Isola dei Famosi del 16 giugno 2025? La nostalgia di casa ha iniziato a far sentire la propria morsa, così ad alcuni naufraghi è stata data la chance di riabbracciare i propri cari. Spazio per un’eliminazione e una ghiotta chance rifiutata, così come una dura lite. Omar contro Teresanna. Voto: 5. Tutti hanno qualcosa da ridire su alcuni dei naufraghi. La tensione aumenta, di pari passo con la fame. Le privazioni pesano e così la fiducia nel gruppo vacilla. Mirko ritiene che i “televisivi” abbiano una strategia e siano più abituati ad adattarsi in funzione del pubblico. 🔗 Leggi su Dilei.it