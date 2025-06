Isola dei Famosi l' amaro sfogo di Patrizia Rossetti | Io vedo tutto lascerò andare le cose come vanno VIDEO

Nell'ultima puntata de L'Isola dei Famosi, Patrizia Rossetti ha aperto il suo cuore rivelando un amaro sfogo: la sensazione di essere ormai invisibile tra i naufraghi e di aver bisogno di allontanarsi. Un momento di sincerità in cui l’ex showgirl ha espresso il desiderio di lasciar andare le tensioni e ritrovare sé stessa. Un episodio che scalda il cuore e invita a riflettere sulla fragilità dietro le quinte del reality.

Patrizia Rossetti si è lasciata andare a uno sfogo con Loredana Cannata in cui ha rivelato di sentire il bisogno di prendere le distanze da tutti i naufraghi de L'Isola dei Famosi in quanto non si sente più apprezzata. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Isola dei Famosi, l'amaro sfogo di Patrizia Rossetti: "Io vedo tutto, lascerò andare le cose come vanno" (VIDEO)

In questa notizia si parla di: isola - famosi - sfogo - patrizia

“Se l’è trovato nel costume”. Isola dei Famosi, retroscena choc: il naufrago terrorizzato - Un'isola, un costume e un retroscena da brivido: uno dei naufraghi dell'Isola dei Famosi ha vissuto momenti di autentico terrore! Un'inquietante scoperta all'interno del suo costume ha scatenato paure inaspettate, rivelando l'inaspettato lato oscuro della celebre avventura.

Patrizia su Mirko: “Dà ascolto solo a chi vuole lui” #Isola Vai su Facebook

Isola dei Famosi, l'amaro sfogo di Patrizia Rossetti: Io vedo tutto, lascerò andare le cose come vanno (VIDEO); Lo sfogo di Patrizia Rossetti - L'Isola dei Famosi Video; Patrizia Rossetti e Spadino in crisi all'Isola, i naufraghi indecisi se abbandonare: Fame e sonno la cosa peggiore.

Isola dei Famosi, l'amaro sfogo di Patrizia Rossetti: "Io vedo tutto, lascerò andare le cose come vanno" (VIDEO) - Patrizia Rossetti si è lasciata andare a uno sfogo con Loredana Cannata in cui ha rivelato di sentire il bisogno di prendere le distanze da tutti i naufraghi de L'Isola dei Famosi in quanto non si ... comingsoon.it scrive

Patrizia Rossetti chiude con Mirko Frezza: “Gli tiro una pentola in testa” - Mirko Frezza ha fatto infuriare la naufraga del reality show La puntata di ieri sera de L'Isola dei Famosi ha creato ancora più tensione tra i naufraghi. Lo riporta msn.com