Isola dei Famosi avvistato uno squalo davanti ai naufraghi | le reazioni

L’Isola dei Famosi si trasforma in un campo di tensione e suspense. L’avvistamento di uno squalo al largo dell’Ultima Spiaggia, impegnato nella caccia a una manta, ha scosso i naufraghi, aggiungendo ulteriore inquietudine all’atmosfera già tesa. Questo evento insolito ha alimentato il nervosismo tra i partecipanti, mentre gli animi si scaldano anche per le polemiche tra Alham El Brinis e i suoi compagni. La lotta per la sopravvivenza diventa sempre più complessa e imprevedibile.

All’ Isola dei Famosi il clima si fa sempre più teso, e non soltanto per la fame crescente o le inevitabili tensioni tra i naufraghi. A scuotere gli equilibri, sabato scorso, è stato un avvistamento inquietante al largo dell’Ultima Spiaggia: un squalo, impegnato a predare una manta. L’episodio è stato preceduto da uno sfogo di Alham El Brinis, che ha accusato apertamente i suoi compagni, Paolo Vallesi e Dino Giarrusso, di non impegnarsi nella pesca. Isola dei Famosi 2025: lo sfogo di Alham. Stanca della fame e dell’apatia generale, Alham El Brinis ha detto chiaramente ciò che pensava: “Tu Dino sei andato una volta in acqua, sei stato pochi minuti e poi sei tornato indietro dicendo che non c’era nulla. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Isola dei Famosi, avvistato uno squalo davanti ai naufraghi: le reazioni

Momenti di apprensione all’Isola dei Famosi 2025 Nei pressi dell’Ultima Spiaggia, uno squalo ha attaccato una manta in acqua, dando vita a una scena impensabile Vai su Facebook

Mentre discutono, i Naufraghi assistono a una scena impressionante: uno squalo caccia una manta. "Questa è la prova che il pesce c'è", ma chi si offrirà di pescare adesso #Isola Vai su X

