Isola dei Famosi 2025 una sorpresa per Teresanna Pugliese | arriva il marito Giovanni | Video Mediaset

L’Isola dei Famosi 2025 si anima di emozioni inaspettate: Teresanna Pugliese, ex tronista e protagonista del reality, riceve una sorpresa speciale. Il marito Giovanni arriva sull’isola, regalando un momento di pura commozione. Ma la notte insieme sulla Playa Dos si rivela più difficile del previsto. Scopri come questa emozionante reunion cambierà le sorti dell’avventura di Teresanna, lasciando il pubblico di Mediaset senza parole.

A L'Isola dei Famosi 2025 è tempo di sorprese per Teresanna Pugliese. Per la ex tronista di Uomini e Donne arriva il marito Giovanni, ma per trascorrere la notte con lui su Playa Dos dovrà prendere una difficile decisione. Isola dei Famosi 2025, Teresanna Pugliese riabbraccia il marito Giovanni. Una grande emozione per Teresanna Pugliese a L'Isola dei Famosi 2025. L'ex tronista di Uomini e Donne nella Palapa riceve un video messaggio del marito Giovanni: " ciao moglie come stai? Tutti stiamo benissimo, i bambini stanno benissimo. Noi però ti vogliamo ancora un pochettino più forte, abbiamo notato che ci sono stati degli scontri, va bene.