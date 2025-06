Isola dei Famosi 2025 Omar Fantini contro Selvaggia Lucarelli | lite in diretta | Video Mediaset

L’Isola dei Famosi 2025 torna a sorprendere con un episodio imperdibile: il duello acceso tra Omar Fantini e Selvaggia Lucarelli, che scatena polemiche e tensioni in diretta. La presenza della giornalista come ospite accende gli animi e dà il via a scontri intensi tra i protagonisti dell’isola. Scopriamo come si sono evoluti i rapporti e quali sono state le reazioni dei protagonisti di questa settima puntata.

Scatta lo scontro a distanza tra Omar Fantini contro Selvaggia Lucarelli durante la settima puntata de L’Isola dei Famosi 2025. Omar Fantini a L’Isola dei Famosi 2025: “non tutti sono squali come Selvaggia Lucarelli”. L’arrivo di Selvaggia Lucarelli come ospite de L’Isola dei Famosi 2025 crea non poche dinamiche e scontri con i naufraghi in Honduras. Le tante nomination fatte dai naufraghi a Patrizia Rossetti spingono la giornalista, conduttrice radiofonica e personaggio televisivo a commentare: “ semplicemente è una vasca di squali e Patrizia Rossetti ha fatto sentire l’odore del sangue e si avventano tutti su di lei anche perchè le scorse nomination sono state molto pesanti, mentre stasera vogliono sembrare buoni e generosi “. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Isola dei Famosi 2025, Omar Fantini contro Selvaggia Lucarelli: lite in diretta | Video Mediaset

