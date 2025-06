Isola dei Famosi 2025 news ultim’ora | eliminato e nomination di ieri sera 16 giugno settima puntata

La settima puntata de L’Isola dei Famosi 2025 si è conclusa lasciando il pubblico con il fiato sospeso. Tra eliminazioni, nomination e colpi di scena, la trasmissione condotta da Veronica Gentili ha ancora una volta confermato il suo status di evento imperdibile. Scopriamo insieme tutte le news, i dettagli e le emozioni di questa intensa serata, perché il reality più avvincente della stagione non smette mai di sorprenderci.

E’ calato da poco il sipario sulla settima puntata de L’Isola dei Famosi 2025, il reality show condotto da Veronica Gentili. Ad affiancare in studio la conduttrice l’opinionista d’eccezione: Simona Ventura. Inviato in Honduras, invece, Pierpaolo Pretelli. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nella puntata de L’Isola dei Famosi andata in onda lunedì 16 giugno con le ultime news. Oltre che in diretta in prima serata su Canale 5, “L’Isola dei Famosi” è visibile anche su Mediaset Infinity. Chi è uscito ieri sera, 16 giugno dall’Isola dei Famosi 2025?. L’Isola dei Famosi 2025 è tornata. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Isola dei Famosi 2025 news ultim’ora: eliminato e nomination di ieri sera 16 giugno, settima puntata

In questa notizia si parla di: isola - famosi - news - ultim

“Se l’è trovato nel costume”. Isola dei Famosi, retroscena choc: il naufrago terrorizzato - Un'isola, un costume e un retroscena da brivido: uno dei naufraghi dell'Isola dei Famosi ha vissuto momenti di autentico terrore! Un'inquietante scoperta all'interno del suo costume ha scatenato paure inaspettate, rivelando l'inaspettato lato oscuro della celebre avventura.

Isola dei Famosi 2025 news ultim’ora: eliminato e nomination di ieri sera 28 maggio, quarta puntata Vai su Facebook

Le ultime indiscrezioni sull’Isola dei Famosi. “Possibile nuovo ritiro” e l’arrivo di nuovi naufraghi • Si allunga ancora la lista dei naufraghi che decidono di lasciare l'Honduras, dopo la Mosetti potrebbe esserci un nuovo abbandono Vai su X

Quando finisce L’isola dei famosi: la data della finale adesso è ufficiale; Isola dei Famosi, sirene d'allarme e chiusura anticipata (ma prima c'è una squalifica); L’Isola dei Famosi 2025, cos'è successo nella puntata del 11 giungo?.

Isola dei Famosi 2025 news ultim’ora: eliminato e nomination di ieri sera 16 giugno, settima puntata - Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nella puntata de L’Isola dei Famosi andata in onda lunedì 16 giugno con le ultime news. Si legge su superguidatv.it

Isola dei Famosi, cosa è successo: tante sorprese per i naufraghi, chi è al televoto - Mirko Frezza, Chiara Balistreri e Teresanna Pugliese sono i tre naufraghi al televoto, mentre la conduttrice spiega che in questa puntata i concorrenti che vinceranno la sfida non conquisteranno del ... Riporta libero.it