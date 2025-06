Isola dei Famosi 2025 | i nominati della settimana e le nomination di ieri sera 16 giugno | Video Mediaset

L’Isola dei Famosi 2025 torna a emozionare con le nomination settimanali: tra tensioni e alleanze, i naufraghi si sfidano nel segreto della Palapa. Dopo il grande appuntamento di lunedì 16 giugno, scopriamo chi rischia di lasciare l’isola e quali sono state le preferenze dei concorrenti. Un’edizione sempre più avvincente, ricca di colpi di scena e sorprese fino all’ultimo voto. Ma chi sarà il primo eliminato di questa settimana? Restate con noi per scoprire tutti i dettagli.

Isola dei Famosi, le nomination di lunedì 16 giugno 2025. A fine puntata a L’Isola dei Famosi 2025 è come sempre tempo di nomination. I naufraghi, oramai non più suddivisi tra Senatori e Giovani, esprimono le proprie preferenze nel segreto della Palapa. Ecco di seguito chi sono in nominati della settimana. Scopriamo tutte le votazioni della serata andata in onda lunedì 16 giugno 2025. Ecco le nomination: Mirko Frezza vota Patrizia Rossetti: “ è stanca, non sta bene e credo che sia arrivato il momento di tornare a casa “;. Cristina Plevani nomina Teresanna Pugliese: “ ci siamo un pò allontanate e sincerate non mi sono avvicinata molto ad approfondire l’amicizia con lei “;. 🔗 Leggi su Superguidatv.it