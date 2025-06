Isidora dei Modivari | un amore tra sogno e arte disponibile dal 20 giugno su tutte le piattaforme digitali

Preparati a lasciarti trasportare in un viaggio tra sogno e realtà con “Isidora”, il nuovo singolo dei Modivari. Disponibile da venerdì 20 giugno 2025 su tutte le piattaforme digitali, questa ballata coinvolgente racconta un amore immaginato e idealizzato, capace di travolgere e trasportare lontano. Un mix perfetto di emozione e poesia che ti conquisterà al primo ascolto. Non perdere l’occasione di scoprire questa straordinaria esperienza musicale.

Da venerdì 20 giugno 2025 sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale "Isidora" (Maionese Project Artist First) il nuovo singolo di Modivari. "Isidora" è una ballata sospesa tra sogno e realtà che racconta un amore immaginato, idealizzato, capace di travolgere e portare altrove. Un nuovo viaggio musicale tra emozione e immaginazione, ecco "Isidora" dei Modivari. A partire da venerdì 20 giugno 2025, è disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale "Isidora", il nuovo singolo dei Modivari, duo alternative indie prodotto da Maionese Project in collaborazione con Artist First.

