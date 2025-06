IRPEF 2025 | via libera al Decreto salva-acconti per dipendenti e pensionati

Finalmente, dopo mesi di attese e dibattiti accesi, la Camera dei Deputati ha approvato il decreto salva-acconti IRPEF 2025, un provvedimento che alleggerirà notevolmente il carico fiscale di milioni di lavoratori e pensionati italiani. Con questa nuova legge, si apre un nuovo capitolo di stabilità e sicurezza economica, ma quali sono le novità più rilevanti? È il momento di scoprirlo insieme.

Dopo mesi di incertezze e accese discussioni, la Camera dei Deputati ha finalmente approvato in via definitiva il decreto sugli acconti IRPEF dovuti per il 2025. Con 153 voti favorevoli e l’astensione di 101 deputati dell’opposizione, il provvedimento diventa legge, ponendo fine a una situazione che avrebbe gravato pesantemente sulle tasche di milioni di lavoratori . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

