Iran Trump valuta ingresso in guerra e attacco a centrale nucleare Fordow poi minaccia Khamenei | Sappiamo dove ti nascondi

Tensione alle stelle nel Mediterraneo: Trump e Netanyahu valutano l’ingresso in guerra contro l’Iran, con minacce directte a Khamenei e un possibile attacco alla centrale nucleare di Fordow. Il consiglio di sicurezza statunitense si è riunito per decidere le mosse future, mentre il mondo osserva con apprensione. In un clima di escalation, le prossime ore potrebbero segnare un punto di non ritorno nel conflitto mediorientale.

Il consiglio di sicurezza di Trump si è riunito alle 19 e valuta l'ingresso in guerra al fianco di Netanyahu. Il tycoon minaccia Khamenei chiedendo la "resa incondizionata dell'Iran" Gli Stati Uniti sarebbero pronti ad un possibile coinvolgimento diretto nel conflitto tra Israele e Iran. Il p. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Iran, Trump valuta ingresso in guerra e attacco a centrale nucleare Fordow, poi minaccia Khamenei: “Sappiamo dove ti nascondi”

