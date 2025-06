Iran | Trump potrei mandare Vance e Witkoff a parlare con Teheran

L’attenzione internazionale si accende su una possibile svolta nelle relazioni tra Stati Uniti e Iran. Mentre il mondo segue con apprensione le decisioni di Trump, la possibilità di inviare Vance e Witkoff a Teheran apre uno scenario ricco di incognite e speranze di dialogo. La diplomazia, in un contesto così delicato, potrebbe davvero fare un passo avanti o rivelarsi un’altra pagina complicata nella complessa relazione tra le due nazioni.

Milano, 17 giu. (LaPresseAP) – Il presidente Usa, Donald Trump, parlando con i giornalisti a bordo dell’Air Force One durante il volo di ritorno a Washington dal G7 in Canada, ha detto di non essere pronto a rinunciare ai colloqui diplomatici e che potrebbe inviare il vice presidente JD Vance e l’inviato speciale Steve Witkoff a incontrare gli iraniani. “Potrei farlo”, ha detto. “Dipende da cosa succederà quando tornerò”, ha aggiunto. Trump ha ribadito che “l’Iran non può avere un’arma nucleare, è molto semplice”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Iran: Trump, potrei mandare Vance e Witkoff a parlare con Teheran

