Iran Trump firma la de-escalation Poi la polemica con Macron | Lascio il G7 ma non è come dice lui | La diretta

Tra tensioni internazionali e dichiarazioni infuocate, il mondo osserva con attenzione gli ultimi sviluppi: Trump torna a Washington, smentendo Macron sulle ragioni della sua uscita dal G7 e alimentando nuove polemiche. La de-escalation tra Iran e Stati Uniti sembra aver preso una direzione diversa, mentre le schermaglie diplomatiche continuano a scuotere gli equilibri globali. In un contesto così complesso, la domanda rimane: cosa riserverà il futuro?

Il tycoon torna a Whashington e smentisce Macron: "Ha detto il falso sul perch√© vado via. Lui non lo capisce mai". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it ¬© Ilgiornale.it - Iran, Trump firma la de-escalation. Poi la polemica con Macron: "Lascio il G7, ma non √® come dice lui" | La diretta

Israele, telefonata Trump-Netanyahu sull'Iran | Gaza, Macron: "Il blocco umanitario nella Striscia è uno scandalo" - Le recenti tensioni in Medio Oriente scuotono il mondo: tra telefonate di Trump e Netanyahu sull'Iran, il blocco umanitario nella Striscia di Gaza diventa un vero scandalo.

Confesso che credevo fosse uno scherzo, o il frutto di una traduzione sbagliata, e sono andato a controllare sul sito dell'emittente americana ABC, che ha registrato l'intervista. Davvero il presidente Trump ha detto che sulla guerra tra Israele e Iran è aperto a u

